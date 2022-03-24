Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

24.03.2022 14:08
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,4 azalarak 624 milyon 820 bin 982 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün de tüm saatlerde 1745 lira olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
13:42 Balerin "et hırsızlığı"ndan ceza yedi! "Unuttum" dedi ama hakimi inandıramadı
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:13:29. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement