Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

19.04.2022 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1572 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1572 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,59 azalarak 1 milyar 207 milyon 640 bin 401 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 saatlerinde ve 20.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 15.00'te 1572 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 217 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 217 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 2 bin 44 lira 29 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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