Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

25.04.2022 14:08
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1717 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1717 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,49 azalarak 1 milyar 251 milyon 173 bin 982 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 08.00 ve 19.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1717 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 206 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 216 lira 787 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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