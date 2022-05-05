Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

05.05.2022 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 294 lira 89 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 294 lira 89 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,99 azalışla 664 milyon 650 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 13.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1270 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1263 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 34 lira 8 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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