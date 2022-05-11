Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1198 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,4 azalışla 1 milyar 119 milyon 575 bin 446 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek; saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1198 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 39 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 46 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1595 lira 74 kuruş olarak kayıtlara geçti.