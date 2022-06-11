Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

11.06.2022 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1350 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,1 azalarak 911 milyon 20 bin 218 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 750 lira, en düşük 07.00'de 1350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 50 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 38 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 900 lira, en düşük 1948 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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