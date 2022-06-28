Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 742 lira 79 kuruş, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,17 artarak 1 milyar 248 milyon 163 bin 361 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 2 bin 742 lira 79 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 309 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 319 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 493 lira 6 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.