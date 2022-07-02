Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira 2 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 51,35 azalarak 565 milyon 972 bin 468 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin lira 2 kuruş, en düşük saat 16.00'da 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1243 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1202 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.