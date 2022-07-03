Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük 1463 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 119,1 artarak 1 milyar 240 milyon 106 bin 324 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1463 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 285 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 245 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira 2 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.