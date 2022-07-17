Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

17.07.2022 14:11
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük 1200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük 1200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,12 artarak 1 milyar 295 milyon 901 bin 975 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 353 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 391 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira 99 kuruş, en düşük 1275 lira 52 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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