Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

22.07.2022 14:27
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 228 lira 61 kuruş, en düşük 1475 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 228 lira 61 kuruş, en düşük 1475 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,8 azalarak 1 milyar 278 milyon 943 bin 898 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 228 lira 61 kuruş, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 1475 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 427 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 422 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 429 lira 40 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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