Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 643 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 3,93 azalışla 1 milyar 575 milyon 165 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ile 15.00'te 4 bin 643 lira, en düşük 04.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 386 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 476 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 358 lira 58 kuruş, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.