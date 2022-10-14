Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14.10.2022 14:06
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 725 lira 52 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 725 lira 52 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 10,83 azalışla 1 milyar 657 milyon 300 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 4 bin 725 lira 52 kuruş, en düşük 06.00'da 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 727 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 761 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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