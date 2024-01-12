SSB Haluk Görgün: Milli Muharip Uçak KAAN\'ın 6. nesil versiyonu üzerinde çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, askerlerin sahada ihtiyaç duyduğu her tür ekipmanı yerli ve milli olarak üretmek için çalıştıklarını belirterek, "Milli Muharip Uçak KAAN, 5. nesil bir uçak, biz 6. nesil versiyonuna da şimdiden çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız." dedi.

Görgün, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı hedeflerini paylaştı.

Birçok ülkenin konsorsiyumla veya kendi başına geliştirdiği ürünleri olduğuna işaret eden Görgün, "Onların çeşitli yetkinlikleri var. Biz de bu yetkinliklerden geride kalmamak için platformlarımızı ve bunların algılayıcılarını üretmek için çalışıyoruz. AESA Radarı da platformlar üzerinde var olan önemli sensörlerden birisi. Görülmeden görmeyi, size hamle ve atak yapılmadan sizin hamle yapmanızı belirleyen, hızlı ve etkili karar vermenize destek olan önemli algılayıcılardan bir tanesi." diye konuştu.

Görgün, ASELSAN'da en önem verdikleri projelerden birinin AESA Radarı olduğunu, bu platformu insanlı ve insansız araçlar için geliştirdiklerini bildirdi.

Bunların test edilmek üzere entegre edilmeye başlandığını dile getiren Görgün, yeni nesil uçaklar ve Milli Muharip Uçak KAAN için de bu radarı geliştirdiklerini söyledi.

Sadece bu radarı değil, füze ikaz sistemlerini, hava-hava mühimmatlarını da geliştirdiklerini anlatan Görgün, "Uçağın veya platformun taşıyacağı, muharebe ortamında ihtiyaç duyacağı her sistemin bizim üstünlük sağlayacağımız şekildeki versiyonlarını geliştirmek üzere çalışıyoruz. AESA Radarı da bu ihtiyacı karşılayacak bir sistem." ifadesini kullandı.

Görgün, ABD ile yürütülen F-16 alım sürecinin geldiği aşamaya ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Her platform için birinci amacımız, tam bağımsız şekilde kendi ürünümüze sahip olmak. İkincisi, var olan platformlarımızın modernizasyonunu, bu kapsamdaki her türlü sistemi kendimizin üretmesini ve bunların başarılı şekilde çalışmasını tesis etmek. Kara, hava ve deniz ne olursa olsun böyle." dedi.

TCG İSTANBUL fırkateyninin kendi sınıfında modern bir gemi olduğuna işaret eden Görgün, Türkiye'nin, gemi üzerindeki radarları, silahları, sensörleri, sonarları, akla gelecek her türlü alt sistemi üretebilir durumda olduğunu vurguladı.

"2028'de ilk blokların seri üretimine başlanacak"

Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik süreci de değerlendirerek şöyle devam etti:

"Kahraman askerimizin sahada ihtiyaç duyduğu neyse, onu en iyisiyle tedarik edebilmek, üretebilmek, yerli ve milli olarak sağlayabilmek için çalışmamız devam ediyor. KAAN, 5. nesil bir uçak, biz 6. nesil versiyonuna da şimdiden çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız. 5. nesil uçak, görünmezlik olarak tanımlanıyor. İçinde bulunan tüm alt sistemlerinin, sensör füzyonlarının yapılması, 5. nesil olarak ifade ediliyor. 6. nesil yapay zekayla entegre edilmiş hususları kapsıyor. 5. nesli yakın zamanda uçuracağız. 2028'de ilk blokların seri üretimine başlanacak. Bu arada da 6. nesil konusunu da kaçırmamak için çalışma yapmak zorundaydık, yaptık, yapıyoruz."

Sektördeki kadın istihdamına yönelik soru üzerine de Görgün, bunun, kendilerinin önem verdiği hususlardan biri olduğunu ve artmasını arzu ettiklerini söyledi. Görgün, yazılımın arttığı şirketlerde kadın mühendis oranının yükseldiğini belirterek, "Her geçen gün kadın mühendislerimizin arttığını ifade edebilirim." dedi.

Görgün, savunma sanayi projelerine ilişkin bilgilerin sızdırılmasına ilişkin soru üzerine, "Bizim aslında bununla ilgili sektörümüzün kendi disiplini var. Bu sektörde çalışan herkes bu hassasiyete sahip." diye konuştu. Bu alanda çalışan personelin belli bilgilendirme ve oryantasyonlardan geçtiğine işaret eden Görgün, "Düşmanlar mutlaka bunun için çalışacaktır. Biz de buna göre tedbir almak zorundayız. Bize düşen görev, bu tedbirleri artırmak. Bunun olmasının önüne geçmek ve önleyici tedbirler almak. Bir zafiyet oluşmaması için devletin bütün kurumlarının gayret göstermesi gereken bir husus bu." değerlendirmesinde bulundu.

Altay Tankı'na ilişkin güncel durumun sorulması üzerine de Görgün, "Altay Tankı, testlerinin tamamlanması üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Test faaliyetleri ve seri üretim faaliyetleri devam ediyor. Proje takvimine uygun olarak bunların teslimatları yapılacak. Gecikme olduktan sonra şu anda yeni oluşturulan takvimde bir sapma yok. Söylenilen, bahsedilen takvimle uyumlu." dedi.

Türkiye'nin F35 projesinden çıkarılması sonrasında yürütülecek sürecin sorulduğu Görgün, "Bu hususla ilgili hukuksal, diplomatik, siyasi yapılması gereken her şey ilgili birimler ve kurumlar tarafından yapılıyor." ifadesini kullandı.

"GÖKBEY'de ilk partiler bu yıl teslim edilecek"

Görgün, HÜRKUŞ eğitim uçağı ve GÖKBEY helikopterinin teslimat tarihine ilişkin soruya karşılık da şunları kaydetti:

"3 GÖKBEY helikopterinin Jandarma'ya teslimatı çok yakın zamanda olacak. Ayrıca 3 helikopterin daha başka kullanıcısı olacak. Sağlık Bakanlığı ilk isteyenlerdendi. Diğer taraftan, ihtiyaç duyan tüm birimler bunlarla ilgili seri siparişlerini, taleplerini bildirdiler. En son yaptığımız Savunma Sanayii İcra Komitesinde bunlarla ilgili sipariş verme ve sözleşme yapma aşamasına geldik. Dolayısıyla bu yıl ilk partiler teslim edilecek. Önümüzdeki süreçte de zaten sözleşmeye bağlı olarak da ilgili kullanıcılara teslim edilecek ama bu sene ilk teslimatlar yapılacak. HÜRKUŞ'la ilgili de son Savunma Sanayii İcra Komitesinde 4 uçak siparişi veriyoruz. TUSAŞ gece gündüz çalışıyor. Bu yıl teslim etmek için çalışacaklar."

Uçak gemisi tasarım sürecine ilişkin de bilgi veren Görgün, "En iyi şekilde bunu belirleyecek bir tasarım proje çalışması başlıyor. Biz bu projenin başlamasıyla ilgili karar aldık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızda çok ciddi bir tasarım ofisi var. STM şirketimizde ciddi bir yetenek var. Biz buralardan bu sonuçların çıkacağını değerlendiriyoruz." dedi.

(Bitti)