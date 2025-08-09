StajOkulu 25. Yıl Sertifika Töreni Tamamlandı - Son Dakika
StajOkulu 25. Yıl Sertifika Töreni Tamamlandı

09.08.2025 15:42
Medeniyet Üniversitesi'nde düzenlenen 25. yıl etkinliğinde 104 öğrenciye sertifika verildi.

??????? Genç bilişimcilerin yetişmesini sağlayan "StajOkulu"nun 25. yıl sertifika töreni, Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Törende verilen bilgiye göre, "StajOkulu"nda 500'ün üzerinde bilişim profesyoneli, gönüllü olarak üniversite öğrencilerine staj ve mesleki gelişim desteği veriyor.

Turkcell ana sponsorluğu ve Medeniyet Üniversitesi mekan sponsorluğunda farklı üniversitelerden 57 eğitmen, bu dönem 104 öğrenciye eğitim verdi.

Bu kapsamda 30 proje üreten 104 öğrenciye, düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Törene, KOSGEB Başkanı ?????? Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Nurullah Er, StajOkulu Kurucusu ve Empatik İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Koca, Mavera Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca'nın yanı sıra çok sayıda eğitmen ve destekçi katıldı.

KOSGEB Başkanı ??????Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon işletme bulunduğunu, meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrencileri dahil yaklaşık 3 milyon staj ihtiyacı olan öğrenci grubu olduğunu söyledi.

İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bunların 2 milyonu esnaf. Esnaf dediğimiz berber, kuaför vs. bunlar da devreye gidiyor. Bunları çıkarıyoruz. Sonra sanayicileri ortaya koyuyoruz. En çok personel ihtiyacı olduğumuz iki grup var. Hizmet sektörü, turizmi de içine alabiliriz. Hizmet sektörü ve sanayi. Sanayinin içerisinde her ne kadar hizmet gibi gözükse de bilişim ve yüksek teknoloji dediğimiz yazılım hizmetleri mevcut. Bunun sayısı yaklaşık 15 bin işletme. Aslında hitap ettiğimiz işletme sayısı, staj içinde 15 bin işletmeyi konuşuyoruz. ve bunların hepsinin de her hafta yaptığımız anketler var, saha anketleri. Personel ihtiyacını sorduğumuzda en fazla personel ihtiyacı olan grup orta ölçekli işletmeler."

"Türkiye'nin yüzde 1,1'i orta ölçekli. Yani 4 milyon işletmenin içinde 80 bini sadece orta ölçekli. Büyük ölçek işletme sayısı da 6 bin. Yani 86 bin işletmeye hitap ediyoruz." ifadelerini kullanan İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

"86 bin işletmenin personel ihtiyacı olduğunu görüyoruz. O zaman staj meselesi, bu 86 bin işletmeye yönelik. Türkiye'nin katma değerli iş üretmesini sağlayacak, ihracat potansiyelini yükseltecek alandaki işletmeler ve bunların hepsinin yetişmiş personel ihtiyacı var. Her birisinin bize söylediği şey, 'Üniversitelerden mezun olanları alıyoruz. 2 sene de biz uğraşıyoruz.' diyorlar. Bu yüzden staj okulu çok kıymetli. İşletmeler staja aldıkları kişilerin eğitimli olmasından dolayı önemli avantaj sahibi olacak. StajOkulu Kurucusu Burhan Beyi tebrik ediyorum. Hakikaten sektördeki bir açığa, bir probleme çözüm üretmiş."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Bülbül de üniversite olarak mezun olduktan sonra iş dünyasına atılacak gençler için bu eğitimin çok değerli olduğunu vurguladı.

Bülbül, "Bu kıymetli bir şeydir. Biz bir kamu üniversitesiyiz ve haliyle salonumuzu bu eğitime açmak, ülkemizin geleceği için imkanlarımızı sunmak bizim vazifemizdir. Böyle faydalı sonuçlarını görünce de büyük keyif alıyoruz. Bu çalışma için bütün organize eden ekibi tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun yıllar devam eder." dedi.

Törende, eğitmenler ve destekçilere de sertifika ile plaket verildi.

Kaynak: AA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kosgeb, Son Dakika

