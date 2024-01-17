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Standard&Poor's: Kurumsal Temerrütler 2023'te Yüzde 80 Arttı - Son Dakika
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Standard&Poor's: Kurumsal Temerrütler 2023'te Yüzde 80 Arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), kurumsal temerrütlerin 2023'te yüzde 80 arttığını ve 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğini bildirdi. S&P'den yapılan açıklamada, borcunu ödemeyen şirketlerin sayısının 2023'te 153'e ulaştığı aktarıldı. Kurumsal temerrütlerin sayısının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 80 arttığı belirtilen açıklamada, dünya genelinde temerrütlerin yüzde 63'ünün ABD'de yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğine işaret edilerek, 'Faiz indirimi ihtimaline rağmen finansman maliyetlerinin yüksek kalmasını bekliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. S&P'nin açıklamasında, daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek finansman maliyetlerinin temerrüt oranlarının artmasına katkıda bulunacağının düşünüldüğü belirtildi.

Standard&Poor\'s: Kurumsal Temerrütler 2023\'te Yüzde 80 Arttı
17.01.2024 - 01:19,
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), kurumsal temerrütlerin 2023'te yüzde 80 arttığını ve 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, borcunu ödemeyen şirketlerin sayısının 2023'te 153'e ulaştığı aktarıldı.

Kurumsal temerrütlerin sayısının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 80 arttığı belirtilen açıklamada, dünya genelinde temerrütlerin yüzde 63'ünün ABD'de yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğine işaret edilerek, "Faiz indirimi ihtimaline rağmen finansman maliyetlerinin yüksek kalmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

S&P'nin açıklamasında, daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek finansman maliyetlerinin temerrüt oranlarının artmasına katkıda bulunacağının düşünüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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