Standart Altın Fiyatı 3.06 Milyon Liraya Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 60 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 60 bin lira, en yüksek 3 milyon 79 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 60 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 46 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 147 milyon 327 bin 544,75 lira, işlem miktarı ise 1.028,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 213 milyon 513 bin 870,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.046.000,00 2.690,00 En Düşük 3.060.000,00 2.685,00 En Yüksek 3.079.999,00 2.739,00 Kapanış 3.060.000,00 2.685,00 Ağırlıklı Ortalama 3.072.569,92 2.731,79 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.147.327.544,75 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.028,04 Toplam İşlem Adedi 37

Kaynak: AA