Standart Altın Fiyatı 3.06 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Standart Altın Fiyatı 3.06 Milyon Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 60 bin liraya çıktı.

12.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 60 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 60 bin lira, en yüksek 3 milyon 79 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 60 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 46 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 147 milyon 327 bin 544,75 lira, işlem miktarı ise 1.028,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 213 milyon 513 bin 870,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.046.000,002.690,00

En Düşük3.060.000,002.685,00

En Yüksek3.079.999,002.739,00

Kapanış3.060.000,002.685,00

Ağırlıklı Ortalama3.072.569,922.731,79

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.147.327.544,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.028,04

Toplam İşlem Adedi37

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 3.06 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
23:00 Okan Buruk’tan Mourinho sorusuna bomba yanıt Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna bomba yanıt
23:00 İşte PKKYPG terör örgütünün vahşi yüzü İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü
22:42 Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu
22:41 Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 17:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: Standart Altın Fiyatı 3.06 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.