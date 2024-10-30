Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 158 Bin Lira

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 158 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 158 bin lira, en yüksek 3 milyon 175 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 3 milyon 158 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 495 milyon 316 bin 811,89 lira, işlem miktarı ise 478,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 555 milyon 57 bin 709,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenle ile İsgold Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.100.000,00 2.842,75 En Düşük 3.158.000,00 2.755,00 En Yüksek 3.175.000,00 2.880,95 Kapanış 3.158.000,00 2.868,95 Ağırlıklı Ortalama 3.168.060,98 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.495.316.811,89 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 478,88 Toplam İşlem Adedi 30

Kaynak: AA