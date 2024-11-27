Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 66 Bin 900 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 66 Bin 900 Lira Oldu

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 milyon 66 bin 900 liraya çıktı.

27.11.2024 17:48
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 69 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 66 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 53 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 615 milyon 324 bin 882,05 lira, işlem miktarı ise 528,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 622 milyon 613 bin 283,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.053.000,002.740,00

En Düşük3.000.000,002.650,00

En Yüksek3.069.500,002.756,00

Kapanış3.066.900,002.701,00

Ağırlıklı Ortalama3.048.902,182.751,47

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.615.324.882,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)528,84

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 66 Bin 900 Lira Oldu - Son Dakika

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