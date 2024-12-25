Standart Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Standart Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Aştı

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı 3 milyon lira ile günü tamamladı.

25.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 997 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 546 milyon 506 bin 574,87 lira, işlem miktarı ise 184,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 553 milyon 225 bin 902,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Demas Kuyumculuk, Gold Trans Hediyelik Eşya Ticaret, Masgold Kuyumculuk, Boshorus Bullion Kıymetli Madenler ile Şura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.997.000,002.654,25

En Düşük2.960.000,002.622,00

En Yüksek3.001.000,002.622,00

Kapanış3.001.000,002.622,00

Ağırlıklı Ortalama2.964.962,962.622,00

Toplam İşlem Hacmi (TL)546.506.574,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)184,18

Toplam İşlem Adedi20

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
20:47 Eric Trump da paylaştı Bir ülke alarma geçti Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:40:40. #1.11#
SON DAKİKA: Standart Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.