Yükselişi durdurulamıyor! İşte altın fiyatlarındaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Yükselişi durdurulamıyor! İşte altın fiyatlarındaki son durum

Yükselişi durdurulamıyor! İşte altın fiyatlarındaki son durum
18.06.2025 16:57
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Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 330 bin liraya yükseldi. En düşük 4 milyon 305 bin lira ve en yüksek 4 milyon 350 bin lira seviyelerini gören altın, işlem hacmiyle dikkat çekti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 330 bin liraya çıktı.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 330 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 325 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 245 milyon 398 bin 259,09 lira, işlem miktarı ise 1.915,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 253 milyon 825 bin 376,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Tera Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altın Fiyatları Yükseliyor: Standart Altın Kilogramı 4 Milyon 330 Bin Lira
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişi durdurulamıyor! İşte altın fiyatlarındaki son durum - Son Dakika

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