Standart Altın Fiyatı 6,15 Milyon Liraya Düştü - Son Dakika
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Standart Altın Fiyatı 6,15 Milyon Liraya Düştü

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Borsa İstanbul'da standart altın fiyatı %0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 150 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 150 bin lira, en yüksek 6 milyon 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 190 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 26 milyon 354 bin 388,44 lira, işlem miktarı ise 974,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 41 milyon 465 bin 297,15 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.190.000,004.037,50
En Düşük6.150.000,004.040,00
En Yüksek6.256.000,004.097,80
Kapanış6.150.000,004.040,00
Ağırlıklı Ortalama6.202.704,304.056,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.026.354.388,44

Toplam İşlem Miktarı (Kg)974,60

Toplam İşlem Adedi83

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 6,15 Milyon Liraya Düştü - Son Dakika

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