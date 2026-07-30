Standart Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Standart Altın Fiyatı Yükseldi

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Standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 190 bin lira oldu. İşlem hacmi 8,8 milyar lira.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 190 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 98 bin lira, en yüksek 6 milyon 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 190 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 123 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 789 milyon 962 bin 492,11 lira, işlem miktarı ise 1425,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 101 milyon 63 bin 847,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Garanti BBVA ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.123.000,004.018,00
En Düşük6.098.000,004.028,00
En Yüksek6.210.000,004.074,00
Kapanış6.190.000,004.037,50
Ağırlıklı Ortalama6.161.212,314.048,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.789.962.492,11

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.425,78

Toplam İşlem Adedi104

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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