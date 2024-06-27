Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 593 milyon 552 bin 401,53 lira, işlem miktarı ise 1.059,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 767 milyon 152 bin 194,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.490.000,00 2.348,00 En Düşük 2.430.000,00 2.277,18 En Yüksek 2.490.000,00 2.351,55 Kapanış 2.430.000,00 2.349,50 Ağırlıklı Ortalama 2.455.645,22 2.313,06 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.593.552.401,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.059,27 Toplam İşlem Adedi 44

Kaynak: AA