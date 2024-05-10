Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 475 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 475 Bin Liraya Çıktı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 475 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 465 bin 100 lirayı, en yüksek 2 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 210 bin 753,64 lira, işlem miktarı ise 944,66 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 374 milyon 566 bin 936,18 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, Aktif Yatırım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası yer aldı.

10.05.2024 17:01
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 465 bin 100 lirayı, en yüksek 2 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 210 bin 753,64 lira, işlem miktarı ise 944,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 374 milyon 566 bin 936,18 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, Aktif Yatırım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.430.000,002.348,50

En Düşük2.465.100,002.303,00

En Yüksek2.480.000,002.400,00

Kapanış2.475.000,002.400,00

Ağırlıklı Ortalama2.476.039,892.364,46

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.321.210.753,64

Toplam İşlem Miktarı (Kg)944,66

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 475 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika

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