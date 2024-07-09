Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 508 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 508 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 472 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 290 milyon 321 bin 243,77 lira, işlem miktarı ise 1.336,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 312 milyon 570 bin 261,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Emlak Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.472.000,00 2.377,00 En Düşük 2.496.000,00 2.336,20 En Yüksek 2.508.000,00 2.378,40 Kapanış 2.508.000,00 2.360,00 Ağırlıklı Ortalama 2.500.753,62 2.343,77 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.290.321.243,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.336,28 Toplam İşlem Adedi 19

Kaynak: AA