Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 529 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 529 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 529 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 529 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon 529 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 542 milyon 143 bin 280,12 lira, işlem miktarı ise 1.774,48 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 652 milyon 65 bin 938,49 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Hakan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

22.07.2024 17:21
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 529 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 529 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon 529 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 542 milyon 143 bin 280,12 lira, işlem miktarı ise 1.774,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 652 milyon 65 bin 938,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Hakan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.590.000,002.410,50

En Düşük2.529.000,002.380,00

En Yüksek2.585.000,002.441,00

Kapanış2.529.000,002.400,00

Ağırlıklı Ortalama2.549.274,222.410,70

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.542.143.280,12

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.774,48

Toplam İşlem Adedi78

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 529 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika

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