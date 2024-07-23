Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 585 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 585 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 585 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 567 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 artışla 2 milyon 585 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 998 milyon 331 bin 604,59 lira, işlem miktarı ise 779,085 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 136 milyon 283 bin 42,64 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar ise Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler oldu.

23.07.2024 17:01
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 585 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 567 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 artışla 2 milyon 585 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 529 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 998 milyon 331 bin 604,59 lira, işlem miktarı ise 779,085 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 136 milyon 283 bin 42,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.529.000,002.400,00

En Düşük2.567.000,002.386,00

En Yüksek2.585.000,002.445,00

Kapanış2.585.000,002.443,70

Ağırlıklı Ortalama2.576.548,872.419,43

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.998.331.604,59

Toplam İşlem Miktarı (Kg)779,085

Toplam İşlem Adedi41

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 585 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika

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