Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 590 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 590 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya yükseldi. Gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 590 bin lira olan standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 550 bin lira ve en yüksek 2 milyon 590 bin lira seviyelerini gördü. KMKTP'de altın işlem hacmi 4 milyar 474 milyon 576 bin 428,71 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

24.07.2024 17:04
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 550 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 590 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 474 milyon 576 bin 428,71 lira, işlem miktarı ise 1.738,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 661 milyon 960 bin 297,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.585.000,002.443,70

En Düşük2.550.000,002.389,00

En Yüksek2.590.000,002.451,10

Kapanış2.590.000,002.398,00

Ağırlıklı Ortalama2.560.399,052.432,95

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.474.576.428,71

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.738,35

Toplam İşlem Adedi60

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 590 Bin Liraya Çıktı - Son Dakika

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