Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 550 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 590 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 474 milyon 576 bin 428,71 lira, işlem miktarı ise 1.738,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 661 milyon 960 bin 297,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.585.000,00 2.443,70 En Düşük 2.550.000,00 2.389,00 En Yüksek 2.590.000,00 2.451,10 Kapanış 2.590.000,00 2.398,00 Ağırlıklı Ortalama 2.560.399,05 2.432,95 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.474.576.428,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.738,35 Toplam İşlem Adedi 60

Kaynak: AA