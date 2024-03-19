Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.455.000,00
|2.330,00
|En Düşük
|2.450.000,00
|2.133,00
|En Yüksek
|2.464.686,00
|2.344,30
|Kapanış
|2.462.600,00
|2.338,40
|Ağırlıklı Ortalama
|2.460.552,54
|2.279,86
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.830.497.505,37
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.583,72
|Toplam İşlem Adedi
|111
Son Dakika › Ekonomi › Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde hijyen kuralları, personel sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin tarladan sofraya güvenli gıda için süreceği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğine güvendiklerini, onların yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun" dedi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yolların ve bağlantıların sadece ulaşıma katkı sağlamadığını, bunların bölgesel işbirliğini de artırdığını söyledi. Kaymakcı, Türkiye'nin ulaştırma altyapısının çok iyi durumda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı olduğunu ve aynı zamanda Avrupa'yı Kafkasya'dan Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya bağladığını belirtti. Türkiye'nin AB Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) onayının tek bir üye tarafından engellendiğine dikkat çeken Kaymakcı, bunun Kıbrıs meselesiyle ilgili olduğunu ve günlük hayata ilişkin konuların siyasi olarak engellenmemesi gerektiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?