Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 490 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 457 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 505 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 595 milyon 862 bin 759,37 lira, işlem miktarı ise 241,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 597 milyon 453 bin 1,88 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullıon Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

28.06.2024 19:21
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 457 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 505 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 595 milyon 862 bin 759,37 lira, işlem miktarı ise 241,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 597 milyon 453 bin 1,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullıon Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.430.000,002.349,50

En Düşük2.457.000,002.307,00

En Yüksek2.505.000,002.362,70

Kapanış2.490.000,002.315.000,00

Ağırlıklı Ortalama2.486.405,412.330,26

Toplam İşlem Hacmi (TL)595.862.759,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)241,78

Toplam İşlem Adedi27

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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