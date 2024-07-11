Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 522 bin 1 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 528 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 2 milyon 522 bin 1 lira oldu. KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 768 milyon 748 bin 488,89 lira, işlem miktarı ise 1.501,45 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 427 milyon 443 bin 656,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

11.07.2024 17:05
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 522 bin 1 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 528 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 2 milyon 522 bin 1 lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 507 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 768 milyon 748 bin 488,89 lira, işlem miktarı ise 1.501,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 427 milyon 443 bin 656,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.507.500,002.380,00

En Düşük2.496.000,002.359,50

En Yüksek2.528.000,002.401,00

Kapanış2.522.001,002.401,00

Ağırlıklı Ortalama2.519.046,482.366,53

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.768.748.488,89

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.501,45

Toplam İşlem Adedi29

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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