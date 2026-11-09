STAR Rafineri jet yakıtı ünitesiyle dizelde yıllık 600 bin ton artış hedefliyor - Son Dakika
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STAR Rafineri jet yakıtı ünitesiyle dizelde yıllık 600 bin ton artış hedefliyor

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STAR Rafineri yaklaşık 6 milyar liralık yatırımla yeni jet yakıtı ünitesi kuracak. Ünite için EPC sözleşmesi imzalandı; rafinerinin yıllık dizel üretiminin yaklaşık 600 bin ton artırılması hedefleniyor.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, yaklaşık 6 milyar liralık yatırımla yeni jet yakıtı ünitesi kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STAR Rafineri'nin üretim esnekliğini ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirilecek yeni jet yakıtı (Kero-Merox) ünitesi için mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sözleşmesi imzalandı.

Yatırımla, halihazırda jet yakıtı üretiminde kullanılan KHT ünitesinin dizel üretimine yönlendirilmesi ve rafinerinin yıllık dizel üretiminin yaklaşık 600 bin ton artırılması hedefleniyor.

Jet yakıtı üretiminin yeni tesise taşınmasıyla mevcut KHT ünitesi, piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden jet yakıtı üretiminde de kullanılabilecek. Böylece rafinerinin üretim esnekliği ve enerji verimliliği artırılacak.

İnşaat ve kurulum aşamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulacağı tesisin, 2029'un ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

"Türkiye'nin dizelde dışa bağımlılığının ve cari açığının azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, yatırımın stratejik önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"STAR Rafineri'de hayata geçireceğimiz yeni jet yakıtı ünitesi, rafinerimizin üretim esnekliğini ve enerji verimliliğini artıracak bir stratejik dönüşüm yatırımıdır. Jet yakıtı üretimimizi yeni tesisimize taşıyarak, yıllık yaklaşık 600 bin ton ilave dizel üretim kapasitesi oluşturacağız. Piyasa koşullarına göre jet yakıtı ve dizel üretimimizi ayarlama esnekliğimizi daha da artıracağız. Yaklaşık 6 milyar liralık yatırımımızla Türkiye'nin dizelde dışa bağımlılığının ve cari açığının azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla birlikte SOCAR'ın Türkiye'deki toplam yatırımları 20 milyar dolara ulaşacak. STAR Rafineri 2018 sonunda devreye alındığı dönemde yıllık 10 milyon ton rafinaj kapasitesiyle Türkiye'nin tesis bazında üçüncü büyük rafinerisiydi. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu kapasiteyi yıllık 13 milyon tona taşıdık ve rafinerimizi Türkiye'nin tesis bazında en büyük rafinerisi haline getirdik. Yeni yatırımımızla bu gücümüzü daha da ileri taşıyacağız."

Kaynak: AA
STAR RafineriEkonomiFinansSon Dakika

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