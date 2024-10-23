Starbucks Küresel Satışlarda Üçüncü Çeyrek Düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

Starbucks Küresel Satışlarda Üçüncü Çeyrek Düşüşü

Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalarak üçüncü çeyrekte düştü.

23.10.2024 01:16
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NEW ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.

Mali takviminde 29 Eylül'de sona eren üç aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, haftaya yayımlayacağı bilançosu öncesinde ön finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 7 azaldı.

Starbucks'ın hisse başına karı ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 25 azalışla 80 sente indi.

Şirketin 2024 mali yılı genelindeki küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 2 düştü.

Starbucks ayrıca, üst yönetici değişimi ve şirketin mevcut durumunu göz önüne alarak, 2025 mali yılına dair beklentilerini açıklamayı askıya aldı.

"Verimlilik çabaları trafikteki düşüşün etkisini aşmaya yetmedi"

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Tüm mali yıl için beklentilerin altında kalan performans, temkinli tüketici ortamı, hedefli ve hızlandırılmış yatırımlarımızın müşteri davranışlarını iyileştirmemesi ve Çin'deki makro ve rekabetçi ortamın sonuçlarımızı daha da baskılaması gibi belirgin trafik düşüşünün bir sonucuydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri, yatırımları artırmalarına rağmen, trafik düşüşünün gidişatını değiştiremediklerini kaydetti.

Verimlilik çabalarının plana göre devam etmesine karşın trafikteki düşüşün etkisini aşmaya yetmediğini anlatan Ruggeri, işletmeyi yeniden canlandırmak için bir plan geliştirdiklerini ancak bunun zaman alacağını belirtti.

Starbucks, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son üç çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

Kahve zinciri, geçen yıl ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

Şirketin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonunda bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Starbucks, nisan-haziran döneminde de küresel satışlarının yüzde 3 gerilediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Starbucks, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Starbucks Küresel Satışlarda Üçüncü Çeyrek Düşüşü - Son Dakika

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