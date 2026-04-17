STM, DSA 2026'da Türkiye'yi Temsil Edecek

17.04.2026 11:42
STM, Malezya'da DSA 2026 fuarında milli savunma projelerini sergileyerek ihracat odaklı büyümeyi hedefliyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirilen savaş gemilerini ve insansız sistemleri, Asya-Pasifik bölgesinin prestijli fuarlarından Defence Services Asia - DSA 2026'da sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türk savunma sanayisinde milli ve modern sistemlere imza atan STM, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türk mühendisliğini dünya pazarlarına taşımaya devam ediyor.

STM, 20-23 Nisan'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek DSA 2026'ya katılarak Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Malezya'nın en önemli savunma çözüm ortaklarından biri haline gelen STM, fuarda özellikle bu ülke için yürüttüğü projeleri ön plana çıkaracak.

STM tarafından tasarlanan ve Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatı olma özelliği taşıyan Malezya Kraliyet Donanması Littoral Mission Ship (LMS) Batch-2 Projesi'nde 3 geminin inşası İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor.

Fuarda bu korvetlerin maketlerini sergileyecek olan STM, ayrıca Malezya'nın operasyonel ihtiyaçlarına özel geliştirdiği Çok Amaçlı Destek Gemisi (MRSS) tasarımını da katılımcıların beğenisine sunacak.

Denizaltı modernizasyonunda dünya çapındaki başarısını Pakistan ve Türk Donanması projeleriyle kanıtlayan STM, küçük boyutlu denizaltı STM500, insansız otonom sualtı aracı STM NETA, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ve Milli Hücumbot maketlerini de DSA'da sergileyecek.

İnsansız sistemler alanında ise STM, 3 farklı ülke tarafından tercih edilen ve sınır güvenliğinde aktif rol oynayan Gözcü İHA TOGAN'ı, 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu ve mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı fuarda sergileyerek Türk savunma sanayisinin bu alandaki küresel rekabet gücünü temsil edecek.

"Milli teknolojilerimizle ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya ile köklü işbirliğine ve ihracatın önemine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz her ihracatla, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi dünyaya kanıtlarken ülkemiz ekonomisine de yüksek katma değerli bir ekonomik getiri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dost ve kardeş ülke Malezya'nın savunma kapasitesini milli mühendislik çözümleriyle geliştirmekten gurur duyduklarını belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl inşasına başladığımız 3 adet LMS Batch-2 korvetimizi, sahip olduğumuz hızlı ve seri üretim kabiliyetiyle bu yıl içinde denize indiriyoruz. DSA 2026, hem Malezya ile olan ortaklığımızı deniz ve hava sistemlerinde yeni boyutlara taşımak hem de Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerle yeni işbirliği kapıları aralamak için kritik bir durak. Sahip olduğumuz mühendislik kabiliyetimiz ve tam bağımsız savunma sanayisi vizyonumuzla, Türk bayrağını ve yerli teknolojilerimizi dünyanın her köşesinde gururla sergilemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
