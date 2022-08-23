Siber güvenlik yarışması "STM CTF" heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Siber güvenlik yarışması "STM CTF" heyecanı başlıyor

23.08.2022 16:54
Siber güvenlik yarışması "STM CTF" heyecanı başlıyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) bu yıl 8'inci kez düzenlediği, "Türkiye'nin en uzun soluklu" siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" 18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) bu yıl 8'inci kez düzenlediği, " Türkiye'nin en uzun soluklu" siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" 18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

STM açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türk savunma sanayisi ve "siber vatan" için yenilikçi ve milli çözümler üreten STM, "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin bu yıl 8'incisini düzenliyor. Salgın sebebiyle son 2 yıldır dijitale taşınan CTF etkinliği, bu yıl tekrar yüz yüze geri dönüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte, beyaz şapkalı hackerler kıyasıya mücadele edecek.

CTF'22 heyecanı için başvurular "ctf.stm.com.tr" üzerinden başladı. Online olarak yapılacak ön elemenin ardından ilk 50'ye giren takım İstanbul'da düzenlenecek CTF'te yarışmaya hak kazanacak.

Bu yılki CTF'te yarışarak derece elde eden katılımcılar toplamda 180 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmada birinci olan takım 75 bin TL, ikinci olan takım 60 bin TL, üçüncü olan takım ise 45 bin TL para ödülü kazanacak. CTF'22'de, 4, 5 ve 6'ncı olan takımlara mekanik klavye, 7, 8, 9 ve 10'uncu olan takıma ise bluetooth hoparlör verilecek. Ayrıca CTF'22 süresince gerçekleştirilecek Mini Bilgi Yarışması'na katılım sağlayıp soruları doğru yanıtlayanlar arasından yapılacak çekilişle, Oculus Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü hediye edilecek.

Siber güvenlik zafiyetleri bulmak için yarışacaklar

Siber güvenlik alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan STM'nin, bu alana yönelik farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF, her yıl siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı oluyor. "Türkiye'nin en uzun soluklu" CTF'inde yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele ediyor. CTF'te mücadele edecek yarışmacılar, kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda belirlenen hedeflere diğer yarışmacılardan önce ulaşmak için sistemlerdeki güvenlik açıklarından yararlanarak bayrağı yakalamaya çalışıyor.

CTF'te, STM'nin siber güvenlik uzmanları, eğitimler vererek tecrübelerini gençlerle paylaşacak. CTF'e katılarak derece başarısı gösteren yarışmacıların, STM'de staj veya kariyer yapması da planlanıyor. Sektörde kariyer planlayan gençler, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin başvuruları ve kayıtlarına ulaşmak için "ctf.stm.com.tr" adresi ziyaret edilebiliyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siber güvenlik yarışması 'STM CTF' heyecanı başlıyor - Son Dakika

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