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Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor - Son Dakika

Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor

09.12.2021 11:54
Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeme getirdiği 'stokçuluk'tan çoğu sektör şikayetçi. O sektörlerden biri de çiğ köftecilik oldu. Bulgur ve yağ gibi gıda tüketim malzemelerinde stokçuluk yapıldığı öne sürüldü. Çiğ köfteciler stokçuluk yapıldığı için zamların yolda olduğunu dile getirdi. Türk mutfağının da sembollerinden olan çiğ köfte üreticilere göre ekonomik değil 'lüks' olma yolunda.

Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın hammadde bulmakta zorluklar yaşandığını, çiğ köfte yapımında kullanılan bulgur gibi gıda tüketim malzemelerinde stokçuluk yapıldığını öne sürdü. Güzelaydın, stokçuluk devam ederse çiğ köftenin uygun fiyatlı yiyecek sınıfından çıkacağını kaydetti. Sultangazi'deki bir çiğ köfte dükkanı sahibi ise 1 kilo çiğ köftenin 45 liradan 60 liraya çıktığını dile getirdi.

LÜKS OLMA YOLUNDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeme getirdiği 'stokçuluk'tan çoğu sektör şikayetçi. O sektörlerden biri de çiğ köftecilik oldu. Bulgur ve yağ gibi gıda tüketim malzemelerinde stokçuluk yapıldığı öne sürüldü. Çiğ köfteciler stokçuluk yapıldığı için zamların yolda olduğunu dile getirdi. Türk mutfağının da sembollerinden olan çiğ köfte üreticilere göre ekonomik değil 'lüks' olma yolunda.

YAĞ, BULGUR VE UNDA CİDDİ SIKINTI VAR

Çiğ Köfte Üreticileri Dernek (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın "Dünyada bir gıda krizi var. İç piyasada bu dünyadaki krizi fırsata çevirenler var. Bizim hammaddemiz bulgur, un, yağ. Yağ bulmakta şu an ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu ürünlerin fiyatı ne yazık ki, yüzde 100 ile yüzde 200 bandında yukarı çıktı. Çiğ köftenin en büyük özelliği hem lezzetli hem pratik hem de ekonomik olması. Bu çıkan fiyatlarla beraber ürünümüz ne yazık ki, ekonomik olmaktan çıkmak üzere. Bugün hasat mevsiminde buğdayın kilosu 2 - 2.5 lira bandında alındı ne oldu da şu anda 8 liraya 10 liraya çıktı? Bu buğdayı kim piyasadan çekiyor bunu araştırmak lazım. Kim stokluyor bunu araştırmak gerekiyor. Stokçuluk var çünkü anormal bir fiyat artışı var. Şu an çiğ köfteler de kilosu 45 ile 60 lira arasında satılıyor. Zamları yansıtırsak neredeyse 100 liraya dayanır kilosu. Bazıları, olan mala 'yok' diyor. Parasını veriyorsun 'malı veremem, hammaddede sıkıntı var, ürünü satamam' şu an diyor. Özellikle yağ, bulgur ve unda ciddi sıkıntılarımız var. Un, bulgur ve yağın neden olmadığının araştırılmasını istiyoruz. Sezonda aldığım ürün sezon sonuna kadar aynı fiyattan satılmıyor. Zam geldiyse mesela dolara yüzde 30 zam geldi. Yüzde 30 zam tamam ama yüzde 100, yüzde 150 gerektiren nedir? Ya da bu ürün neden yok deniyor? Bu ürün nerede? Devletin bunun üzerine gitmesi lazım" dedi.

"ANCAK GÜNLÜK ÜRETİMİ KURTARABİLİYORUZ"

Başkan Güzelaydın "Çiğ köfte sektörü Türkiye 50 bin tane satış noktasına ulaşmış bir sektör, 200 bin çalışanı olan bir sektör. Bu sektör yüzde 100 yerli ve milli bir sektör. Bulgur bizim, un bizim, buğday bizim, salça bizim, marul bizim, limon bizim direkt çiftçiyi etkileyen bir sektör. Ekonomik uygunluğu var çiğ köftenin. Öğrenciler alıyor, ev hanımları yiyor. Böyle bir ürün ekonomik ve lezzetli olma özelliği üst düzeyken artan fiyatlarla bu ürün bu özelliklerini kaybedecek. Çiğ köfte de lüks bir ürün olma yolunda ilerliyor. Bir TIR mal alamıyoruz üreticiden, yarım yarım geliyor, çeyrek çeyrek geliyor. Günlük üretimi ancak kurtaracak kadar hammaddemiz var" diye konuştu.

"HAMMADDELERDE YÜZDE 50 İLE 100 ARASI FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VAR"

Çiğ köfte fabrika satış mağazası yetkilisi Ersin Gemicioğlu "Mevcut fiyatlarda yüzde 33'lük bir artış yaptık. Kilo fiyatları 45 liradan 60 liraya çıktı. Bunun da sebebi hammaddeler. Hammaddelere yüzde 50, yüzde 100 arasında fahiş fiyat artışları gerçekleşti. Kar marjımız kalmadı. Bazı ürünleri şubelere zararına gönderiyoruz. Ekim'in 15'i gibi 45 liraydı. Şu an 60 lira ve nereye gideceği de belli değil. Önümüzde yine zam var gibi gözüküyor, aldığımız ürünlere istinaden zam yapıyoruz. Kar marjımız yok. Arada korunacak bir makas da kalmadı. Bizim amacımız zarar etmemek. Zam gelecek onu yansıtacağız. Şu anda dürüm 10 lira, 2 ay önce 7 liraydı" şeklinde konuştu.

Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor

Çiğ Köfte, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor - Son Dakika
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