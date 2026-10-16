STSO Başkanı Özdemir, Kangal'da tarım sanayisi tesisi kurmayı hedefliyor - Son Dakika
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STSO Başkanı Özdemir, Kangal'da tarım sanayisi tesisi kurmayı hedefliyor

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STSO Başkanı Özdemir, Kangal\'da tarım sanayisi tesisi kurmayı hedefliyor
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STSO Başkanı Zeki Özdemir, üyelerin talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek için Kangal'ı ziyaret etti. Özdemir, ilçede tarım sanayisi tesisleri kurmayı hedeflediklerini ve kalkınmaya katkı sunacak her adımı destekleyeceklerini belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Kangal'da üyeleriyle bir araya geldi. Özdemir, Kangal'ın ekonomik kalkınmasına katkı sunacak her adımı desteklemeye her zaman devam edeceklerini ifade etti.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve komite üyeleri, üyelerin talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla Kangal ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Kangal Kaymakamı Muhammet Yiğit Yıldırım'ı makamında ziyaret eden STSO başkanı Zeki Özdemir, Kaymakam Yıldırım ile istişarelerde bulundu. Kangal'ın tarım, turizm ve maden değerleriyle öne çıktığına vurgu yapan Başkan Zeki Özdemir, "İlçelerimizin kalkınma hamlesi içerisinde tarım sanayisinin oluşturulması çok önemli. Bununla ilgili ise tesisler kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Oda üyelerine hitap eden Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde yaptığımız proje ve aday tanıtım toplantısında şehre ve ilçelerimize artı değer katacak birçok projeyi sizlerle paylaştık. Komite adaylarımız pırıl pırıl genç arkadaşlarımızdan oluşmakta. Bizde gençlerimizin enerjisini sanayiye ömrünü vermiş şampiyonlar ligi olarak adlandırdığımız büyüklerimizin tecrübeleriyle birleştirerek tüm şehri daha ekonomik olarak daha güçlü kılacak adımlar atacağız. Tabi Kangal ilçemiz deyince madencilik sektörü olarak ilk akla gelen ilçemizin başında yer aldığını görüyoruz. Potansiyelimizin ne olduğunu hep birlikte masaya yatıracağız. Bizler hem ekonomik, hem de sosyal gelişmeye katkı sunmak için her ilçemizde olduğu kadar Kangal içinde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Oda olarak üyelerin her zaman yanında olduklarını her fırsatta vurgulayan Özdemir, sahadan gelen talepleri birebir dinleyerek çözümler üretmeye ve Kangal'ın ekonomik kalkınmasına katkı sunacak her adımı desteklemeye her zaman devam edeceklerinin de altını çizdi.

Kaynak: İHA
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