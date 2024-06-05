STSO Yönetimi Ulaş ve Kangal İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

STSO Yönetimi Ulaş ve Kangal İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulaş ve Kangal İlçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, ilçe yöneticileri, esnaf ve tüccarlarla bir araya gelinerek sorunlar ve talepler hakkında bilgi alındı. Ayrıca, Kangal Balıklı Kaplıcası da ziyaret edildi.

05.06.2024 15:14
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe programları kapsamında Ulaş ve Kangal İlçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

STSO Yönetimi ilk olarak Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ve Ulaş Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Ünaldı'yı makamında ziyaret ederek, başarılar temennisinde bulundu. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin, Ulaş'a yakınlığı nedeniyle ayrı bir önem arz ettiğini belirten Başkan Zeki Özdemir, OSB'nin hem istihdam hem de ticaret yönüyle Ulaş'a katkısının büyük olacağını vurguladı. Özdemir, Ulaş'tan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni bir yol ve bölgeye TOKİ eliyle uydu kent yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ziyaretlerin ardından Ulaş'ta faaliyet gösteren esnaf ve tüccarları iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe esnafının sorunları ve talepleri hakkında bilgiler edindi.

"Coğrafyamızın bir bütün halinde ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini arzu ediyoruz"

Ulaş programının ardından Kangal ilçesine geçen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, başarılar temennisinde bulundu. İlçe ziyaretlerinin ve istişare toplantılarının önemine vurgu yapan Başkan Zeki Özdemir, "Biz ilçelerimizle beraber coğrafyamızın bir bütün halinde ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini arzu ediyoruz. Kangal'da faaliyet gösteren üyelerimizle ve ilçe halkıyla bir araya gelip bölgenin sorunlarını nasıl aşarız düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretlerin ardından Kangal'da faaliyet gösteren esnaf ve tüccarları iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe esnafının sorunları ve talepleri hakkında bilgiler edindi. Dünya'daki termal kaplıcalar içerisinde önemli bir yere sahip olan Kangal Balıklı Kaplıcanın ilçe turizmine değer kattığını belirten Başkan Zeki Özdemir, sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen dünyaca ünlü doktor balıkların bulunduğu Kangal Balıklı Kaplıcasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi STSO Yönetimi Ulaş ve Kangal İlçelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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