Su Kaynakları Zirvesi Yapıldı

Ekonomi

Türkiye'nin su kaynaklarının geleceği ve iklim değişikliğine karşı suyun verimli kullanımı konuları, "Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi" kapsamında düzenlenen panelde tartışıldı.

Dünya gazetesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda organize edilen zirvede, "İklim Değişikliğine Karşı Suyun Verimli Kullanımı, Su Kıtlığı ve Türkiye'nin Su Kaynaklarının Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Anadolu Ajansı tarım muhabiri Mustafa Çalkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, suyun verimli ve etkin kullanımı için Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "81 ilde il su kurulları toplantılarımızı tamamladık. Suyu nasıl kullanacağımızı konuştuk. Şunu gördük ki en önemli sorun tarımda suyun düzensiz kullanılması ve su kirliliği." ifadesini kullandı.

Her sektöre suyun daha verimli kullanımı için bilgilendirmeler yaptıklarını dile getiren Sever, 152 doküman hazırladıklarını ve tanıtımlarını yaptıklarını ifade etti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde mısır ve buğday ağırlıklı üretim yapan bir çiftçi kitlesi olduğunu belirterek, "Bölgede 100 binin üzerinde çiftçimiz var ve bunların yaklaşık 30 bini elektrik enerjisiyle sulama yapıyor. Burada da maalesef vahşi sulama gibi olumsuz özellikler mevcut. Bu durumun önüne geçmek için çeşitli projeler yürütüyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Sulama modelinin maliyetleri de artırdığının altını çizen Arvas, çiftçilerin teknolojiyi kullanarak sulama yaptıklarında yüzde 40-60 karlı olacaklarını söyledi.

Zirve kapsamında ayrıca "Tarımsal Üretim Planlaması, İklim Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik" ve "Sürdürülebilir Tarım İçin Devlet Teşvikleri Politika Yönetimi" konulu paneller yapıldı.