Su Tesislerine Girmek Tehlikeli - Son Dakika
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Su Tesislerine Girmek Tehlikeli

03.06.2026 14:56
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DSİ, baraj ve göletlerin yüzmek için tehlikeli olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesislerinin yüzmek, serinlemek ya da herhangi bir eğlence aktivitesi için tasarlanmadığını belirterek vatandaşları uyardı.

DSİ'den yapılan açıklamada, gıda ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilen su yapılarının boğulma haberlerine konu olabildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesislerinin serinlemek, yüzmek ya da herhangi bir maksatla bu tesislere girenler için çok sayıda tehlike ihtiva ettiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli zemin yapısına sahip olduğundan su derinliği ani olarak değişim gösterebilmekte, bu da boğulma riskini artırmaktadır. Bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek yapışkan malzemeyle kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi adeta tuzak gibi içine doğru çekebilmektedir. Baraj göllerinde su tahliyesi ya da enerji üretimi esnasında güçlü yüzey ve dip akıntıları meydana gelmektedir. Bu akıntılar, suya giren kimselerin sürüklenmesine ya da ortaya çıkan vakum etkisiyle suyun derinliklerine çekilmesine sebep olmaktadır. Bu güçlü akıntı ve girdaplar, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı kadar tehlikelidir."

Tesislere girilmesi yasaktır"

Açıklamada, baraj ve gölet gibi tesislerde depolanan suyun sıcaklığının düşük olması nedeniyle ani kramp riskinin yükseldiği, vücut ısısının düşmesine bağlı olarak hipotermi olasılığının ortaya çıktığı belirtilerek, sulama kanallarının da benzer tehlikeler barındırdığı vurgulandı.

Sulama kanallarının yapısı nedeniyle kanala girenlerin çıkmakta zorlanabileceğine, söz konusu yerlerde de kuvvetli akıntı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesisleri yüzmek, serinlemek ya da herhangi eğlence aktivitesi için tasarlanmamıştır. Bu tesisler, su alma yapısı, sifon ve menfez gibi çok sayıda sanat yapısı içermekte olup bu yapılar, tesislere herhangi bir maksatla giren kimselerin yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine yol açabilir. Tüm bu sebeplerle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Tesislerine Girmek Tehlikeli - Son Dakika

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