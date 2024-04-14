Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği: Yasal gereklilikleri karşılamayan balıklar tüketilmemeli

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, yeni avlama cihazlarının da etkisiyle balıkların yaşam alanlarının daraldığını belirterek, büyüklük olarak yasal gereklilikleri karşılamayan balıkların tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
Özkaya, AA muhabirine, yarın sona erecek balıkçılık av sezonunu değerlendirdi.
Bu sezon balıkçıların "et verimliliği" açısından hamsiden umduğunu bulamadığını dile getiren Özkaya, "Bu sezon balıkçılar açısından iyi olan tek şey fiyatların iyi olmasıydı. Bu da tüketiciye biraz olumsuz yansıdı maalesef." dedi.
"Balığın çığlığını duymuyoruz"
Balık avlama giderlerinin arttığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:
"Eskiden balık, balıkçının ayağına gelirdi, giderler daha azdı. Daha önce balıkların gezebileceği yaşam alanı genişti. Artık yeni avlama cihazlarının da etkisiyle balığının yaşam alanını daralttık, balığa kaçma şansı vermedik. Balığın çığlığını duymuyoruz. Balık yumurta bırakmak istiyor ama bazı balıkçılarımız, 'Ben bütün balıkları yakalarım.' diye yaklaşıyor. Burada tüketiciye de iş düşüyor. Yasalara uymayan balıkları tüketmemeliyiz. Pazarda küçük balık alıcısını bulduğu sürece balıkçı bu balıkları getirir."
Özkaya, sektöre ciddi düzeyde yatırım yapan balıkçıların, bu yatırımların karşılığını alabilmeleri için, stoklara dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Sektörde denetim mekanizmasının daha iyi işlemesinin önemine de değinen Özkaya, " Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörümüze ilişkin yeni bir tebliğ üzerinde çalışıyor. Yeni tebliğde hem balıkçılığın hem de tüketicinin düşünülmesi lazım. Denetim mekanizmasının genişletilmesi gerekiyor. Boşta binlerce su ürünleri mühendisi var. Mühendislerimize görev verilirse sektörümüz açısından olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum." diye konuştu.
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