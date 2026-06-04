Su Ürünleri Üretimi 2025'te Yüzde 11,1 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Su Ürünleri Üretimi 2025'te Yüzde 11,1 Arttı

04.06.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında su ürünleri üretimi 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti; avcılık arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 tona yükseldi. Toplam üretimin yüzde 60,4'ünü yetiştiricilik ürünleri oluştururken, yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklar oluşturdu.

TÜİK, 2025 yılı su ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,1 artış göstererek 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 60,4'ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Verilere göre, avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 410 bin 428 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 626 bin 591 ton olarak kaydedildi.

DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILIĞI ARTTI, İÇ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI AZALDI

Verilere göre, su ürünleri avcılığı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,3 arttı. Deniz ürünleri avcılığı yüzde 17,3 yükselirken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 azalış gösterdi.

2025 yılında avlanan deniz balıkları miktarı ise 346 bin 366 ton olarak gerçekleşti. Türlerine göre değerlendirildiğinde, en fazla avlanan deniz balığının 245 bin 261 ton ile hamsi olduğu görüldü. Hamsiyi 28 bin 388 ton ile çaça ve 19 bin 667 ton ile sardalya izledi.

YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Açıklanan verilere göre, yetiştiricilik üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,6 arttı.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan toplam 626 bin 591 tonluk üretimin 440 bin 817 tonu, yani yüzde 70,4'ü denizlerde gerçekleştirildi. İç sularda yapılan yetiştiricilik üretimi ise 185 bin 774 ton olarak kaydedildi ve toplamın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Yetiştirilen türler incelendiğinde, iç sularda en önemli balık türünün 185 bin 310 ton ile alabalık olduğu belirlendi. Denizlerde ise 174 bin 859 ton ile levrek ve 164 bin 643 ton ile çipura en fazla yetiştirilen türler olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Ürünleri Üretimi 2025'te Yüzde 11,1 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’in son halini görenler inanamıyor Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

10:46
Kılıçdaroğlu’ndan “tedbirli ihraç“ hamlesi İşte hedefindeki 5 milletvekili
Kılıçdaroğlu'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 11:09:13. #7.13#
SON DAKİKA: Su Ürünleri Üretimi 2025'te Yüzde 11,1 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.