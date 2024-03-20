Su Ürünü Yetiştiriciliğinde Birlik Kurma Düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünü yetiştiriciliğinde, tek bir ürün ya da ürün grubu bazında birlik kurulabilmesine ilişkin düzenleme yaptı.
Bakanlığın "Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, su ürünleri üretimiyle ilgili ürün ve ürün grupları belirlendi. Buna göre, deniz yetiştiriciliği ürünleri, Türk somonu, çipura ve levrek, midye, orkinos, yumuşakçalar, kabuklular ile su bitkileri olarak tespit edildi. İç su yetiştiriciliği ürünleri ise alabalık (tüm alabalık türleri), sazan, yayın ve mersin balığı, yumuşakçalar, kabuklular ile su bitkileri olarak sıralandı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikle, su ürünleri yetiştiriciliği yapanların ihtiyaçları doğrultusunda "deniz ürünleri" ve "iç su ürünleri" başlıkları altında yetiştirilen ürünler detaylandırıldı. Böylece, bu ürünlerle ilgili tek başına ve grup olarak üretici birliğinin kuruluşu hedeflendi.
Üreticiler, bu şekilde tek ürün, birkaç ürün veya ürün grubu bazında birlik kuruluşları için gerekli kapasiteyi sağlayabilecek ve su ürünleri üretimlerini, birlikler aracılığıyla daha kolay pazara sunabilecek.
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