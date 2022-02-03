Üye Girişi
Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu - Son Dakika

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu

03.02.2022 10:07
Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8!
09:46 Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement