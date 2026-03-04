Şubat ayında TÜFE artışı %2,76 - Son Dakika
Şubat ayında TÜFE artışı %2,76

04.03.2026 16:37
TÜİK'in verilerine göre, şubat ayında mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE %2,76 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, şubatta aylık yüzde 2,76 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,4, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,8 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,97, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,34, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,88 ve hizmette yüzde 2,69 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin şubatta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,76
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,4
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,8
Enerji1,97
Gıda ve alkolsüz içecekler5,34
Enerji ve gıda dışı mallar0,88
Hizmet2,69
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

