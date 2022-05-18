Şubat'ta istihdam şahlandı, aktif çalışan sayısı 1,1 milyon arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Şubat'ta istihdam şahlandı, aktif çalışan sayısı 1,1 milyon arttı

18.05.2022 11:13
Şubat'ta istihdam şahlandı, aktif çalışan sayısı 1,1 milyon arttı

Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak 1,1 milyon artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşti.

Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak 1,1 milyon artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde kadın istihdam ise oranı da yüzde32,2'ye ulaştı.

Sigortalı çalışan sayısında artış gözleniyor. Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak 1,1 milyon artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşti. Söz konusu artış yüzde 5,1 oranında gerçekleşti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'nin 117'nci sayısı yayımlandı. SGK Şubat ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72'sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,1 arttı ve genel eğilimi belirleyici oldu. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 3,7 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,4 düşüş görüldü.

Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27,9'u imalat, yüzde 15,6'sı toptan ve perakende ticaret ve yüzde 9,2'si inşaat sektörlerinde istihdam edildi. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 7,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe ise yüzde 1,3 artış gözlendi.

Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5'ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılın 8 ayında gerilerken, Kasım 2021'de başlayan sınırlı artış trendi Şubat ayında da devam etti.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI GEÇEN YILA VE OCAK AYINA GÖRE ARTTI

Şubat 2022'de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 488 bin, Ocak ayına göre ise 29 bin artmış ve 5,1 milyona ulaştı; toplam istihdam içindeki payı da yüzde 32,2'ye yükseldi.

Eğitim sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör oldu. Kadın çalışanların payının en yüksek olduğu sektörler; yüzde 92,8 ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve yüzde 88 ile ev içi çalışanların faaliyetleri oldu. Onun dışında, sosyal hizmetler, eğitim, yatılı bakım faaliyetleri ve insan sağlığı hizmetleri sektörlerinde de yüzde 60'ın üzerindeki paylarla kadın çalışanların ağırlıkta olduğu görüldü. Kadın çalışanların yüzde 40'ından fazlası 5 sektörde istihdam edildi. Şubat 2022 itibarıyla bu sektörler perakende yüzde 11,9 ile ticaret, yüzde 10,3 ile insan sağlığı hizmetleri, yüzde 9 ile eğitim, yüzde 7 ile giyim eşyaları imalatı ve yüzde 5 ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri oldu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Biskot Bisküvi fabrikasına SGK il müdürlüğünden teşekkür belgesi Biskot Bisküvi fabrikasına SGK il müdürlüğünden teşekkür belgesi Antalya'da 600 bine yakın çalışanın kayıt dışı kazançları attırıldı Antalya'da 600 bine yakın çalışanın kayıt dışı kazançları attırıldı
Kaynak: İHA

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubat'ta istihdam şahlandı, aktif çalışan sayısı 1,1 milyon arttı - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü
11:02 18 Mayıs'ta gram altın 931 liradan alıcı buluyor
10:58 İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi
10:58 Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm
10:43 Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı
16:45 CHP'li vekil Meclis'te Dar Hejiroke'yi söyledi, AK Partililerden alkış aldı
10:20 Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?
10:11 Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı
10:06 Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü
10:04 Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 11:23:37. #1.13#
SON DAKİKA: Şubat'ta istihdam şahlandı, aktif çalışan sayısı 1,1 milyon arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement