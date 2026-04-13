Şubatta Ciro Endeksi Yüzde 34,2 Arttı

13.04.2026 10:21
TÜİK'e göre, takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi geçen yıla göre yüzde 34,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

Kaynak: AA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Advertisement
