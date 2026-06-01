Sübvansiyonlar 2024'te Zirveye Ulaşıyor

01.06.2026 16:56
OECD, sanayi sübvansiyonlarının 2024'te 108 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya çapında 15 sanayi sektörüne yönelik devlet teşviklerinin 2024'te 2008-2009 küresel finansal krizinden sonra görülen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

OECD'nin dünyadaki en büyük 525 sanayi firmasından aldığı verilere dayandırdığı yeni analizine göre, 15 kilit sanayi sektöründe toplam sübvansiyonlar 2024'te şirket gelirlerinin yüzde 1,3'üne ulaşarak toplam 108 milyar dolar oldu. Bu oran, kayıtlardaki en yüksek ikinci ve 2009'daki küresel finansal krizden sonra görülen en yüksek sübvansiyon miktarına karşılık geldi.

Toplam sübvansiyonlar 2009'da şirket gelirlerinin yüzde 1,3'ünü oluşturmuştu.

Sübvansiyon seviyeleri 2024'te çoğu bölgede artarken Çin'deki firmalar diğer ülkelerdeki rakiplerine göre daha fazla destek almaya devam etti.

Çinli firmalar, 2005-2024 yılları arasında OECD ülkelerindeki firmalardan ortalama üç ile sekiz kat daha fazla devlet desteği aldı.

Son 20 yılda büyüyen firmaların küresel pazar payındaki artışlarının yaklaşık yüzde 22'si söz konusu teşviklerle ilişkilendirilirken bu oran Çinli firmalar için yüzde 60'a çıkıyor. Ancak sübvansiyonlar firmaların pazar paylarını artırsa da verimlilik veya karlılıkta kayda değer bir artış sağlamadı.

Yenilenebilir enerji ekipmanları, yarı iletkenler ve ağır sanayi en fazla sübvansiyon sağlanan sektörler olarak öne çıktı.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, verilere ilişkin değerlendirmesinde, büyük ölçekli ve kalıcı sanayi sübvansiyonlarının küresel piyasaları bozarak haksız rekabet avantajları yaratabileceğini ve arz fazlasına yol açabileceğini belirterek, "Sübvansiyonların küresel piyasaları nasıl şekillendirdiğini izlemek ve analiz etmek için endüstriyel sübvansiyonlara ilişkin güvenilir veriler hayati önem taşıyor. OECD veri tabanı, ülkelerin bu zorluklar konusunda ortak bir anlayış geliştirmesine yardımcı olarak, açık pazarların ve kurallara dayalı ticaretin faydalarından ödün vermeden küresel ticaret sistemini daha adil ve daha iyi işleyen hale getirmek için koordineli çabaların önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

