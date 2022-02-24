Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı - Son Dakika
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Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı

24.02.2022 18:04
Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı

Sudan parası cüneyh, ABD doları karşısında en düşük seviyesini gördü.

Sudan parası cüneyh, ABD doları karşısında en düşük seviyesini gördü.

Sudan'da karaborsada dolar bugün 540 cüneyhe kadar çıktı, ardından bir miktar geriledi.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybeden Sudan, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle rejim ve hükümet değişikliğine gitti.

Son olarak 25 Ekim 2021'deki askeri darbenin ardından ilan edilen olağanüstü hal ile başbakanın istifa ettiği ülkede henüz hükümetin kurulamaması belirsizliği daha da artırdı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Yıllık enflasyon geçen yıl yüzde 400'ün üzerine çıkmıştı.

Sudan para birimi cüneyh, dolar karşısında son iki yılda 10 kattan fazla değer kaybetti.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı.

Sudan, 21 Şubat 2021'de Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı - Son Dakika


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